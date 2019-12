AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-10 11:09:54

Her er Battlefield V lancerings traileren

Skulle det være gået din næse forbi, er Battlefield V klar til at overtage verdensherredømmet, og Tweak.dk er allerede godt i gang med testen via vores Origin Access Premiere adgang. Uden at løftet sløret helt, kan vi godt tease med vores spilanmelder er MEGET imponeret.



EA/DICE har også frigivet en lanceringstrailer, og skulle du have misset den, kan du se den herunder:

