Her er Far Cry 5 og Sea of Thieves afviklet i 8K

YouTuberen DudeRandom84, har frigivet to nye videoer, som viser Far Cry 5 og Sea of Thieves afviklet i 8K. I Far Cry 5, har DudeRandom84 sat spillet til Ultra mens han i Sea of Thieves afviklet spillet i nogle for udvalgte custom settings.

Testmaskinen består blandt andet af et setup med to NVIDIA GeForce GTX1080Ti til test af Far Cry 5 , og her formål spillet at smide 30fps af sig.



Resultatet viser også, at der går noget tid inden 8K bliver mainstream. Vender vi blikket mod Sea of Thieves, så fik DudeRandom84 trukket 20-27fps ud ved brug af et enkelt GTX1080Ti.



Det skal dog også noteres, at gaming i 8K stadig er en milepæl lidt ude i fremtiden pt.

Læs og vores Test af Far Cry 5