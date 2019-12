AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-05 00:47:38

Her er de første 17 hold i NBA 2K League

Der bliver noget at se frem til, når NBA 2K League starter op. En række NBA-hold har nemlig valgt at gå ind i projektet.

Der bliver noget at se frem til, når NBA 2K League starter op. En række NBA-hold har nemlig valgt at gå ind i projektet.

Det nye eSports-projekt mellem NBA og Take-Two Interactive Software, NBA 2K League, kommer til at bestå af 30 hold. Navnene på de første 17 er nu blevet listet.

Det drejer sig om Boston Celtics, Celeveland Cavaliers, Dallas Mavericks, Detroit Pistons, Golden State Warriors, Indiana Pacers, Memphis Grizzlies, Miami Heat, Milwaukee Bucks, New York Knicks, Orlando Magic, Philadelphia 76ers, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, Toronto Raptors, Utah Jazz og Washington Wizards. Alle 17 hold er blevet einge om at deltage i eSports-turneringen over de næste tre år.

- Dette er det første skridt på vej imod, hvad der kommer til at blive en ekstraordinær liga. Vi bringer verdens bedste gamere sammen på den internationale scene, udtaler NBA 2K Leagues Managing Director Brendan Donohue ifølge ESPN og fortsætter:

- Vores hold har udtrykt en enorm entusiasme for eSports. Vi ser virkelig frem til at skabe noget unikt for fans af både basketball og gaming.

NBA og Take-Two annoncerede første gang deres liga-planer tilbage i februar. NBA 2K Leagues forventes at blive skudt i gang til næste år.