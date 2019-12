AUTHOR :

Her er de første screenshots fra Assassin’s Creed Odyssey

E3 2018 nærmer sig med raske skridt, og der bliver uden tvivl nok at kaste opmærksomheden på. Forud for E3 dukker der vanen tro leaks op, og denne gang handler det om de første screenshots fra Assassin’s Creed Odyssey. Dermed har vi nu de første indikationer for hvad der er i vente.



Helt kogt ind til benet, handler Assassin’s Creed Odyssey om du som spiller skal skabe din egen odyssé og skabe din egen skæbne gennem din rejse som en legendary Spartan hero.



Ubisoft skriver:



The game promises to let players experience incredible adventures in a world where every choice matters. Rejected by their family, players will have to embark on an adventure from outcast mercenary to legendary Spartan hero to uncover the truth about their past.



Ubisoft har programsat spillets første trailer under E3 2018, som løben af staben 12. jun. 2018 – 14. juni. 2018.