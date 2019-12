AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-10-26 08:38:22

Her er de officielle Fallout 76 PC systemkrav

Bethesda har netop frigivet deres officielle PC systemkrav til Fallout 76, og det tyder på kravene ikke bliver hardcore for at kunne nyde lidt eyecandy i et af årests største spiltitler.

Bethesda har netop frigivet deres officielle PC systemkrav til Fallout 76, og det tyder på kravene ikke bliver hardcore for at kunne nyde lidt eyecandy i et af årests største spiltitler.



Ifølge de frigivne officielle PC systemkrav til Fallout 76, skal du kunne diske op med et system bestående af minimum Intel Core i7 4790 eller en tilsvarende AMD Ryzen 3 1300X med 8GB RAM samt et NVIDIA GeForce GTX 780 eller AMD Radeon R9 285.



Bethesda anbefaler Intel Core i7-4790, AMD Ryzen 5 1500X med 8GB RAM samt Nvidia GeForce GTX 970 eller AMD R9 290X. Hertil vil Fallout 76 til PC sluge 60GB lagerplads fra harddisken/SSD.

Producenten bag Fallout 76, har endnu ikke løftet sløret for hvilke specs du skal have for at kunne presset spillet ud og få toppen af poppen indenfor eyecandy.



Fallout 76 frigives 14 november 2018.



Fallout 76 (minimum):



Requires 64-bit processor and operating system

OS: Windows 7/8/10 (64-bit OS required)

Processor: Intel Core i7 4790 3.6 GHz/AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz or equivalent

Graphics: NVIDIA GTX 780 3GB/AMD Radeon R9 285 2GB or equivalent

Memory: 8 GB RAM

Storage: 60 GB of free disk space

Fallout 76 (Recommended):

Requires 64-bit processor and operating system

OS: Windows 7/8.1/10

Processor: Intel Core i7-4790 3.6 GHz / AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz

Graphics: Nvidia GTX 970 4GB / AMD R9 290X 4GB

Memory: 8 GB RAM

Storage: 60 GB of free disk space