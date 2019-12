AUTHOR :

Her er de officielle PC systemkrav til Sekiro: Shadows Die Twice

Activision og FromSoftware har afsløret de officielle PC systemkrav til deres kommende Sekiro: Shadows Die Twice via den officielle Steam side.

Et hurtigt kig på systemkravene til Sekiro: Shadows Die Twice, så minder de om dem vi så til Dark Souls 3, hvilket så betyder, at er du i stand til at afvikle DS3, kan din computer også afvikle Sekiro: Shadows Die Twice.



Et spadestik dybere i minimumskravene for Sekiro: Shadows Die Twice, så stilles der krav om Intel Core i3-2100 eller AMD FX-6300 CPU med 4 GB RAM og NVIDIA GeForce GTX 760 eller AMD Radeon HD 7950.



FromSoftware anbefaler Intel Core i5-2500K eller AMD Ryzen 5 1400 med 8GB RAM samt NVIDIA GeForce GTX 970 eller AMD Radeon RX 570.



Så Sekiro: Shadows Die Twice stiller bestemt krav til din PC.



Sekiro: Shadows Die Twice lancers 22 marts 2019, og herunder har vi listet alle systemkravene til PC.

Sekiro: Shadows Die Twice Official PC System Requirements



MINIMUM:

OS: Windows 7 64-bit | Windows 8 64-bit | Windows 10 64-bit

Processor: Intel Core i3-2100 | AMD FX-6300

Memory: 4 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 760 | AMD Radeon HD 7950

DirectX: Version 11

Network: Broadband Internet connection

Storage: 25 GB available space

Sound Card: DirectX 11 Compatible



RECOMMENDED:

OS: Windows 7 64-bit | Windows 8 64-bit | Windows 10 64-bit

Processor: Intel Core i5-2500K | AMD Ryzen 5 1400

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 970 | AMD Radeon RX 570

DirectX: Version 11

Network: Broadband Internet connection

Storage: 25 GB available space

Sound Card: DirectX 11 Compatible

