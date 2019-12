AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-05 17:52:23

Her er de syv inviterede hold til Copenhagen Games 2017

Syv hold undgår at skulle kvalificere sig til det imødesete event fra København. Listen på de syv hold er nu blevet offentliggjort.

16 hold er sat til at skulle deltage ved Copenhagen Games 2017, der skydes i gang 13. april. Syv hold har nu modtaget en direkte turneringsinvitation.

De skandinaviske hold dominerer de inviterede. Her kan nævnes Tricked, Epsilon Games, Fnatic Academy og Dreamchasers. LDLC, BIG og NRG udgør de tre andre inviterede hold.

Ud af de ni resterende ledige pladser til turneringsstart bliver otte af dem tildelt hold, der formår at klare sig igennem en forudgående kvalifikation.

Den sidste plads tildeles vinderen af Team Plantronics Challenge, som er en online-turneringsserie fra ESL Nordic.

Copenhagen Games 2017 kan gå hen og blive et særdeles spændende bekendtsskab. Hold som PRIDE, VEXED, ALTERNATE aTTaX og iGame synes alle at have en god chance for at kvalificere sig til eSports-eventet i den danske hovedstad.