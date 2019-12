AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-10 08:29:30

Her er den første Quake Champions Gameplay Trailer

Mon ikke mange af jer husker Quake 4, som vi blev præsenteret for tilbage i 2015. Nu er der en fortsættelse på vej, og folkene bag har sendt en teaser på nettet, som giver et indblik i gameplayet.

Bethesda Softworks, har lanceret en ny gameplay trailer for deres kommende first person shooter game Quake Champions. Denne gang bliver vi fremvist 2 minutters uninterrupted Quake Champions gameplay, som kun gør ventetiden mere ulidelig.



Quake Champions, er et multiplayer first-person shooter videospil, som er udviklet af id Software og publiseret af Bethesda Softworks. Spillet bliver den færste efterfølger til den populære franchise siden første launch af Quake 4 tilbage i 2015.



Before stepping into the Arena, we wanted to show you some fast, uninterrupted gameplay of Quake Champions. Check out the brand-new raw footage featuring id Software’s ZeRo4 as Anarki.

Haven’t signed up for the Quake Champions Closed Beta yet? The test event kicks off on Thursday, April 6, with an initial group of testers. We’ll be adding more players over time, so be sure to sign up now!