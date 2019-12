AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-29 10:47:01

Her er den første World War Z gameplay trailer

Var du fanget af zombie filmen World War Z, med blandt andet Brad Pitt i hovedrollen, som var et adrenalinsus fra start til slut, så kan vi glæde dig med folkene World War Z computerspillet, som er baseret på filmen, netop har frigivet en teaser til spillet.

Her får vi et glimt af hvad vi har i vente mht. storyline, karakterer og gameplay.

”Players will be able to make tactical use of traps, barriers and the environment to slow down the relentless hordes of the undead, then “team up with friends to stay alive by unleashing a storm of firepower from all directions with a variety of heavy-hitting weapons and explosives”

World War Z spillet udviklet af folkene hos Phosphor Games, og publiseret efterfølgende af Paramount Digital Entertainment.

World War Z spillet blive et first person zombie shooter med 28 levels bydende på zombie combat, puzzles, og et hav af forskellige våben og armor til at beskytte dig mod zombie horden.

Releasedato er stadig ukendt.