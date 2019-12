AUTHOR :

Her er den nye Serious Sam 4 Planet Badass trailer

Er du fan af Serious Sam serien, så vil du uden tvivl komme helt frem i stolesædet over den helt nye Serious Sam 4 Planet Badass trailer som Croteam har sendt online.

Her får vi de første glimt af det kommende ikoniske Serious Sam spil, som denne gang iklædes føromtalte titel Serious Sam 4 Planet Badass.



Serious Sam 4 Planet Badass kommer som opfølgning på den super populære spilserie, som Croteam selv omtaler som “legendary series and elevates the iconic full-throttle gameplay, offering players massive hordes of enemies to annihilate using a wide variety of different weapons all built on our own Croteam Serious Engine”



Forventet annoncering af Serious Sam 4 Planet Badass, er på nuværende tidspunkt planlagt til E3 2018.



Den officielle releasedato er pt. stadig ukendt.