AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-15 11:34:08

Her er den nye Super Mario Odyssey Nintendo Switch Bundle

Er du endnu ikke hoppet på Nintendo Switch bølgen, så er lanceringen af Super Mario Odyssey Nintendo Switch Bundlen måske årsagen til du skal komme igang.

Nintendo har med deres Nintendo Switch formået at sælge over 5 millioner enheder globalt, hvilket må siges at være imponerende, og især i kølvandet på salget af deres Wii U floppede bigtime.

Nu melder Nintendo sig igen på banen med lanceringen af deres Super Mario Odyssey Switch bundle. Bundlen indeholder Nintendo Switch, og en kopi af Super Mario Odyssey. Hertil kommer et par røde Joy-Cons, og en transportkasse med Super Mario Odyssey tema.

Selve konsollen skiller sig ikke ud fra den vante model. Super Mario Odyssey Switch bundlen er prissat til $380, så mangler du en undskyldning for at hoppe med på hypen, så er den hermed serveret på et sølvfad fra 27 oktober. Samme dato releases Super Mario Odyssey også.

Læs mere HER

Du kan læse flere konsolnyheder HER