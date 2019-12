AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-26 01:59:40

Her er detaljerne om GeForce Cup

Weekenden kommer til at stå i eSportens tegn. Det kommer GeForce Cup til at sørge for. Turneringen skydes i gang nu på lørdag.

Lørdag den 27. maj skydes GeForce Cup i gang. Hvis du ikke ved så meget om den længeventede CS:GO-turnering, så kommer her et lille overblik.



GeForce Cup kommer til at finde sted i polske Wroclaw. Her skal otte europæiske CS:GO-hold kæmpe om en samlet præmipulje på 30.000 dollars.



Fire af holdende har modtaget en direkte invitation, mens de resterende fire har måtte igennem en kvalifikation for at nå til turneringen.



De otte deltagende hold er: Fnatic Academy, Space Soldiers, PENTA Sports, Team Kinguin, The Gatekeepers, Outlaws, Imperial og Red Reserve.



Turneringen er bygget op under et format, hvor hver kamp vil indeholde tre runder. Sådan vil det både tage sig ud i gruppespillet og i den efterfølgende knockout-fase.