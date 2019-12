AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-07 08:02:51

Her er specifikationerne på Microsofts next-generation Project Scorpio

Project Scorpio bliver en potent ny konsol med 8 Cores, 2560 Shaders, 12 GB GDDR5 RAM, og til en pris på 499 euro.

I går annoncerede Microsoft officielt specifikationerne for den kommende next-generation Project Scorpio konsol, som folkene bag lover er i stand til at afvikle spil i 4K.



Digital Foundry fremviser et datasheet, som viser en konsol med såkaldte 8 custom cores designet med en 16nm process optimeret Scorpio konsollen, og som er clocket på 2.30 GHz. Rygterne var ret enige om, at Project Scorpio blev bygget på en AMD Zen arkitektur (AMD Ryzen), men i stedet har de valgt at benyttte sig af Jaguar 8 cores.



Der har også været tale de processorer Microsoft har valgt til Scorpio, er op til 31 % hurtigere end de CPU’er I nuværende Xbox One. Præsentationen af Scorpio omhandlede også integrationen af Dolby Atmos audio technology og understøttelse af DirectX 12 API samt kølingen i konsollen varetages af et vapor chamber system, som vi også kender fra stationære systemer mht. køling af CPU og GPU.

Så fundamentet for spil afviklet i 4K ved 60 FPS er måske tilstede.



Specifikationerne viser også en ganske potent konsol sammenlignet med deres egen Xbox One og konkurrentens PS4 Pro, men om det dermed er ensbetydende med bedre ydelse må tiden vise.

Prisen er naturligvis også en faktor man ikke kommer udenom. Forventet pris hedder 499 euro – uden det er officiel bekræftet, men for at kunne følge PS4 Pro og Sony, så bør de sikrer sig et stort udvalg af spil netop for at følge trop med Sony på denne front.



Forventet release er efteråret 2017.