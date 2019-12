AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-24 10:43:09

Her er systemkrav til Far Cry 5 - din PC kommer til at svede sammen med budgettet

Ubisoft har løftet sløret for systemkravene til deres kommende Far Cry 5 computerspil, og der stilles høje krav til din PC, hvis den skal afvikle 4K ved 60FPS. Det kræves et computersystem med GTX 1080 SLI for at opnå 4K ved 60FPS, og det har de færreste nok stillet til rådighed.

Ubisoft har løftet sløret for systemkravene til deres kommende Far Cry 5 computerspil, og der stilles høje krav til din PC, hvis den skal afvikle 4K ved 60FPS. Det kræves et computersystem med GTX 1080 SLI for at opnå 4K ved 60FPS, og det har de færreste nok stillet til rådighed.



Far Cry 5 frigives 27 marts til PC og konsoller, og alene en 1080p opløsning, vil stille høje krav til din computer.



Minimumskravene for afvikling i 720p opløsning inkluderer en Intel Core i5-2400 eller AMD FX-6300 CPU, Nvidia GTX 670 eller AMD R9 270 med 2GB VRAM og anbefalet 8GB RAM.



Anbefalet specifikationer i 1080p starter ved Intel Core i7-4700 eller AMD Ryzen 5 1600, Nvidia GTX 970 eller AMD R9 290X med 4GB VRAM og samme 8GB RAM.



Jagter du 4K og 30fps, skal du op i Core i7-6700 eller Ryzen 5 1600X, GTX 1070 eller RX Vega 56 med 8GB VRAM samt 16GB RAM.



Skruer vi ønskerne en tand mere op til 4K og 60fps, hæves kravene markant til Core i7-6700K eller Ryzen 7 1700X, Nvidia GTX 1080 SLI eller to RX Vega 56 i Crossfire.



Vil du have 4K opløsning, anbefaler Ubisoft tilmed Windows 10 OS, mens du med minimum eller medium settings fint kan skralde an med Windows 7 og Windows 8.1 – begge i 64 bits udgaver.

Ubisoft lister også andre grafikkort som værende understøttet; Nvidia GTX 600, 700, 900 samt deres GTX 10-series. Fra AMD finder vi Radeon 200, 300/Fury X, 400 samt deres nye Radeon Vega series.



Grundet de fritgivne billeder og videoer fra FarCry 5 spillet, undres man ikke over de vilde krav til computeren.