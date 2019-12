Her er udgivelsesdatoen for PES 2018

AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PES-fansene kan godt begynde at glæde sig til efteråret. Her udgiver Konami nemlig det nye PES 2018.

Pro Evolution Soccer er Konamis populære fodboldspil. Nu er den japanske spiludvikler klar med en udgivelsesdato for PES 2018.



Konami bekræfter, at det nye spil rammer butikkerne 12. september i år. Det vil kune købes til PC, Playstation 4 og Xbox One.



PES 2018 vil faktisk også blive gjort tilgængeligt til ældre spilkonsoller, heriblandt Xbox 360 og Playstation 3.



Hvis du godt kan lide at spille online, så er der noget at se frem til. Konami har nemlig tilføjet en række interessante online-features til PES 2018. Som noget nyt vil det blandt være muligt at spille PES League i forskellige online-niveauer.



Konami vil løfte sløret for spillets gameplay i næste måned. Her bliver en specifik gameplay-trailer lagt ud.