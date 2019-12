AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-12 11:03:39

Her får du 12 minutters ny gameplay video fra E3 2019 demoen af Watch_Dogs Legion

YouTuber jackfrags har delt en video, der viser 12 minutters gameplay optagelser fra E3 2019 demoen af Watch_Dogs Legion. Watch_Dogs Legion er tredje del i Watch_Dogs serien, der foregår i en post-Brexit verden, hvor samfund, politik og teknologi er ændret.



Spillet giver dig mulighed for at styre flere karaktere, og det kommer også med en ”permadeath-funktion”, hvilket betyder, at når en af dine figurer dør, dør han / hun for altid og kan aldrig komme tilbage.



Når du i Watch_Dogs Legion, møder en person, har hver profil et komplet sæt animationer, voice over, karaktertræk og billeder, der genereres og styres af gameplay systemer. Som sådan vil spillerne kunne påtage sig rollen af enhver NPC de ønsker.



Spillere kan også låse op for unikke perks for at personliggøre hvert medlem af deres legion i form af egen spillestil. Spillere kan level-up hver karakter inden for klasser som Hacker, Infiltrator og Assault, og tilpasse dem yderligere med unikke outfits og ikoniske masker.



Watch_Dogs Legion releases den 6. marts 2020, og vil understøtte real-time ray tracing.