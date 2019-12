AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-02-13 08:27:23

Heroic overhaler North, og indtager nu en andenplads i Danmark

Vinterens store udskiftninger på de store eSport hold, og den første turnering i 2018, hvor Heroic slog North og dermed kvalificerede sig til semifinalen i ”The Summit” som afholdes i Los Angeles, har sørget for en omrokering på verdensranglisterne.

Vinterens store udskiftninger på de store eSport hold, og den første turnering i 2018, hvor Heroic slog North og dermed kvalificerede sig til semifinalen i ”The Summit” som afholdes i Los Angeles, har sørget for en omrokering på verdensranglisterne.

På trods af Astralis på nuværende tidspunkt befinder sig på verdensranglistens 7. plads, er Astralis stadig Danmarks bedste Counter-Strike hold, Dog er der kommer mere intens kamp blandt de udfordrende hold, når det gælder en plads mellem de bedste på landsplan.

Siden Heroic ansatte brasilianske Luis ”peacemaker” Tadeau har Heroic præsteret en række ret solid, som har resulteret i en 12. plads på verdensranglisten, hvor de nu er kravlet forbi North, som er placeret som nummer 13.

Kasper Hvidt, sportsdirektør i RFRSH Entertainment, ser et endnu større potentiale i Heroic:

- Vi arbejder hele tiden med at forbedre holdenes muligheder for at levere de bedst mulige resultater. Ansættelsen af Luis ”peacemaker” var i den forbindelse vigtig for det spillemæssige og taktiske, men hele arbejdet med træningsstruktur og -kultur, den fysiske og mentale del, samt et større fokus på kost og hvile er noget, vi bruger mange ressourcer på i RFRSH.

- I forhold til Heroic arbejder vi tæt sammen med Mikkel Hjuler og FysiQ, som blandt andet er kvindehåndboldlandsholdets fysioterapeut, og sportspsykolog Lars Robl, som er tidligere jægersoldat og mentaltræner hos bl.a. FC Midtjylland, men alt det hjælper ikke det store, hvis du ikke har spillere, der er motiverede og har talentet. Det har vi heldigvis på Heroic, og de har stadig ikke indfriet hele deres potentiale.

- At være nummer 2 i Danmark er ikke et mål i sig selv, og konkurrencen er så tæt, at vi stensikkert kommer til at se den position skifte flere gange over de kommende måneder, men det er selvfølgelig noget, der betyder noget for spillerne. Vi arbejder dog på den lange bane for at skabe de bedst mulige resultater, og målet er i første omgang at træde ind i top 10. Herefter skal vi etablere holdet i verdenstoppen, og så arbejder vi videre derfra.

Skemaet for næste turnering for Heroics, er kommende StarSeries i Kiev, som afholdes fra 17.-23. februar. Her møder Heroics i første omgang nykårede Major-vindere, amerikanske Cloud9.

I samme turnering finder vi også Astralis.

Husk du kan vinde et MSI GTX 1070 Ti Gaming grafikkort på vores YoyuTube kanal, og spilkeys til GTA og Need For Speed. Find kanalen HER





Image credit: RFRSH Entertainment / BLAST Pro Series