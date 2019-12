AUTHOR : Sofie Korsgaard Jürgensen

Heroic til DreamHack Open Austin

De sidste fire hold som skal udtages til Dreamhack, vil blive valgt via to invitationer mere, samt to kvalifikationer.

Heroic er det fjerde team som er bekræftet værende deltagende ved DreamHack Open Austin efter, at arrangørerne afslørede Immortals, G2 og Cloud9.

Holdet viste sig at være stærkere end beregnet, da de under Katowice kom meget længere end folk havde forventet. De placerede sig som nummer et i deres gruppe og slog hold som Virtus.pro, North og Natus Vincere på vej mod semifinalen, hvor Astralis slog dem ud.

Heroic består pt. af følgende spillere:

- MODDII – Andreas Fridh

- Valde – Valdemar Bjørn Vangså

- Snappi – Marco Pfeiffer

- Niko – Nikolaj Kristensen

- JUGI – Jakob Hansen



