PUBLISHED : 2019-03-04 07:46:35

Historisk dansk sejr: Astralis vinder Majoren - for tredje gang!

Fotokredit: Maciej Kołek

Danske Astralis har søndag aften skrevet esportshistorie, da holdet for tredje gang vandt verdens største Counter-Strike-turnering, Majoren. Det skete i Spodek Arena i Katowice, Polen, foran tusindvis af tilskuere. Heriblandt sad hundredvis af tilrejsende danskere, der altså kunne se deres favorithold vinde Majoren for anden gang i træk og tredje gang i alt.

• Kun ét andet hold har formået at vinde Majoren tre gange, nemlig svenske FNATIC, men den rekord må de nu dele med de danske verdensstjerner.



• Med sejren får Astralis desuden 3,3 millioner kr. og bygger dermed videre på statussen som de mest vindende spillere i historien.



• Astralis har nu vundet 11 store titler siden april 2018 og har ligget nr. 1 på verdensranglisten ligeså længe. De er betragtet som verdens klart bedste Counter-Strike-hold - og af mange det bedste hold nogensinde.

I finalen mødte Astralis den finske sensation, ENCE, der tidligere i turneringen har slået verdens nummer 2 og 3 ud. Verdens bedste hold, Astralis, blev dog for stor en mundfuld for finnerne, der måtte se sig slået 2-0 i maps.

På første map, Train, kom Astralis stort foran, inden ENCE var lige ved at lave et vildt comeback. Det endte dog 16-11 i Astralis’ favør. På andet map, Inferno, gentog historien sig til at begynde med, da Astralis bragte sig stort foran, og sådan forblev det. Astralis udsatte ENCE for en regulær afklapsning med cifrene 16-4, og kunne efterfølgende løfte det prestigefyldte Major-trofæ til jubelbrøl for de mange tilskuere i arenaen.

Nicolai ‘device’ Reedtz, spiller for Astralis

• Det føles fuldstændig fantastisk! Vi har arbejdet så sindssygt hårdt for det her - os spillere, vores træner og vores store team bag os, så det er bare en kæmpe forløsning at vinde vores tredje Major på bare to år - og så tilmed to i træk!

• Kæmpe, kæmpe respekt til ENCE. De har lavet et af de vildeste Major-runs i historien - hvis ikke det vildeste og slået den ene favorit ud efter den anden. Og igen i aften pressede de os til det yderste i store dele af kampen. Det var tydeligt at mærke, at de havde studeret os grundigt, så det var vigtigt, at vi havde gjort det samme og kom godt forberedte til kampen.

• Jeg er nærmest uden ord for den massive opbakning, vi mærkede i arenaen. Så mange danske fans, der skreg deres lunger ud for os og støttede os hele vejen. Der skal lyde et kæmpe tak til dem alle sammen - og også til de mange danskere hjemme i stuerne.

Danny ‘zonic’ Sørensen, coach for Astralis

• Det er så stort det her. At vinde en major for tredje gang på bare to år. Vi er så mange mennesker, der har arbejdet så hårdt for det her, så det føles så fantastisk, at vi er i stand til at tage titlen. Og så er det jo bare fantastisk at vide, at der er så mange danskere i arenaen i aften med os. Deres støtte var uvurderlig, og det var så fedt at kunne give tilbage med en sejr.

• Jeg er så enormt stolt over mine drenge. De har arbejdet så hårdt for det her og fortjener virkelig al den ros, jeg kan give dem. Og så er jeg nødt til at sende et stort tak til vores organisation, RFRSH Entertainment, for bare at have kreeret det perfekt setup for os til at præstere i.

• I aften skal det fejres som fortjent. I morgen rejser vi hjem og holder en fridag, inden det er tilbage til arbejdet. Vi har et langt år foran os, der kræver stor fokus og hårdt arbejde. Vi er langt fra færdige, og har nogle mål, der skal nås.

Kasper Hvidt, Sportsdirektør i RFRSH Entertainment

• Jeg er virkelig imponeret over den måde, holdet og Danny har håndteret både pres og de udfordringer, der opstod op til og under Majoren. Hele organisationen omkring dem har arbejdet stenhårdt for at få det her til at lykkes, men det er én ting at arbejde sig frem, men at blive på toppen - og på så imponerende og nærmest demonstrativ vis - det er kun meget få i verden, der formår det. Jeg har så stor respekt for det her hold!

Astralis gik ubesejret gennem Majoren og tabte tilmed ikke én eneste bane i slutspillet ved at vinde alle tre kampe 2-0. Det samme gjorde holdet ved den sidste Major i efteråret 2018.

Astralis har nu vundet store 11 titler siden april sidste år, hvoraf to af disse er Majors. Med sejren vinder holdet også 3,3 millioner kr., og man nærmer sig dermed en samlet præmiepulje vundet på 30 millioner kr. i samme periode.

Fotokredit: Maciej Kołek