AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-29 10:17:37

Hitman-serien fortsætter måske alligevel

Mange frygter, at det sidste Hitman-spil er blevet udgivet. Sådan kommer det kun til at gå, hvis man ikke finder andre investorer.

Hitman har været et af de mest succesrige spilserier i nyere tid. Derfor kom det også som et chok for mange, da spilserien tidligere på måneden blev sat på pause.



Beslutningen blev anset for nødvendig, da Square Enix har trukket deres investeringer ud af Hitman developer IO Interactive.



I den senere tid har det endda været rygtet, at Hitman-serien skulle have nået sin endegyldige afslutning. Square Enix-præsidenten, Yosuke Matsuda, håber dog ikke på, at det kommer så vidt.



Matsuda arbejder i øjeblikket på at lave en aftale med andre investorer, der kunne have en interesse i at fortsætte arbejdet med den populære spilserie.



Square Enix har valgt at trække Hitman-stikket, fordi man vil bruge den kommende tid på at fokusere på egne udviklingsmuligheder.