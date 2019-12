AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-07 23:37:08

Infamous erstatter Digital Chaos.SA i Rumænien

Alt var klappet og klart til afgang mod PGL Open i Bukarest, men nu har Digital Chaos.SA været nødt til at trække sig. Det har i stedet givet chancen til Infamous.

Tidligere på ugen måtte Digital Chaos.SA vinke farvel til to af sine spillere. Det har nu kostet dyrt, da Dota 2-holdet med den nuværende sammensætning ikke får mulighed for at deltage ved PGL Open Bucharest.

Ind som erstatning kommer Infamous. Det står klart, da holdet kæmpede om pladsen med SG e-Sports og hentede en fornem 3-1-sejr.

PGL Open Bucharest er kun to uger væk fra at blive skud i gang. Det kommer til at være anden gang i den nye sæson, at Infamous deltager ved en større turnering.

Infamous kan sammen med turneringens syv andre deltagende hold se frem til at skulle kæmpe om en samlet pengepræmie på 300.000 dollars, samt 300 kvalifikationspoint til TI8.

De andre deltagende hold er Evil Geniuses, LGD Gaming, Team Secret, Immortals, VG J.Thunder, Va’Vi og Mineski.