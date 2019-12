AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-07 10:57:59

Invictus Gaming opretter CS:GO-hold

Flere og flere eSports-organisationer vælger at satse på CS:GO-succes. Invictus Gaming er det nyeste eksempel herpå.

Invictus Gaming er en verdenskendt eSports-organisation. For fremtiden vil organisationen også gøre sig på CS:GO-scenen. Det står klart, da man har valgt at oprettet et nyt CS:GO-hold.



Det nye CS:GO-hold kommer til at bestå af spillere fra allerede eksisterende CS:GO-hold i form af China EDward Gaming, China Wings Gaming, China ZDM Gaming og China eFuture.



Invictus Gaming har tilmed gjort det klart, at man har sikret sig en aftale med en europæisk træner. Hans navn vil blive afsløret i næste uge.



Det nye CS:GO-hold får sin ilddåb, når man skal deltage i kvalifikationen til LAN-finalerne ved ESL One: Cologne 2017.



Invictus Gaming kan se frem til at brage sammen med hårde modstandere, heriblandt China TyLoo, China ViCi Gaming og China New4.