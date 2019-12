AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-23 18:54:21

Jacob ”Pimp” Winneche vil væk fra Team Liquid

CS:GO-holdet på Team Liquid kan snart se frem til at miste en af deres profiler. En transfer-anmodning er modtaget.

Jacob "Pimp Winneche har indleveret en transfer-anmodning til Team Liquid. Team Liquid har taget imod den og indtil videre flyttet "Pimp" over på en midlertidig udskiftnings-position. De to parter vil nu bruge det næste stykke tid på at finde frem til en løsning på situationen.

"Pimp" har indrømmet, at Team Liquid ikke længere opfylder fremtidige mål, sopm han har med sin karriere.

- Det er med en blandet følelse af sorg og spænding, at jeg ikke længere kommer til at være en del af Team Liquids førstehold. Jeg føler ikke længere, at Team Liquid opfylder mine personlige forventninger og mål. Jeg føler heller ikke, at jeg kan byde ind med den nødvendige forpligtelse til på længere sigt at kunne fortsætte på holdet, udtalte Jacob "Pimp" Winneche på et pressemøde afholdt tidligere på dagen.

Victor "Nazgul" Goosens, der fungerer som medejer og grundlægger af Team Liquid, afslørede på samme pressemøde, at jagten er gået ind på en erstatning.

- Det er ikke nemt at erstatte en spiller af "Pimps" kaliber, men vi arbejder hårdt på at finde en, der kan støde til vores CS:GO-hold og konkurrere på højeste niveau.

"Pimps" tid hos Team Liquid har ikke kastet den store succes af sig, på nær en semifinaleplads ved ESL One i New York sidste år. Holdet er dog så småt ved at vise en mere opadgående form.