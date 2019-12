AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-05 00:36:13

Jak and Daxter udkommer til PS4

Husker du også Jak and Daxter fra tiden, da PlayStation 2 var på sit højeste? Nu er det populære spil på vej til PlayStation 4.

Sony har på det seneste valgt at udgive nogle af de mest klassiske PlayStation 2-spil til PlayStation 4. Denne gang er turen kommet til Jak and Daxter.

Sony har bekræftet på deres officielle PlayStation-blog, at Jak and Daxter: The Precusor Legacy udgives til PlayStation 4 senere på året. Spillet bliver i første omgang tilgængeligt på PlayStation Store.

Nyheden kommer uden tvivl som en glædelig en af slagsen for de mange fans, der længe har gået og ventet på at få Jak and Daxter videreoverført til PlayStation 4.

Derudover bekræfter Sony, at også Jak X: Combat Racing bliver udgivet til PlayStation 4.

I Jak X: Combat Racing vil der være mulighed for at opleve vilde bilkampe. Omvendt kommer man ikke til at kunne benytte sig af en online-funktion.