PUBLISHED : 2018-05-23 09:55:02

Jetpacks er nu tilgængelig til i Fortnite

Fortnite spillerne har tålmodigt ventet på at få adgang til jetpacks siden udviklerne bag proklamerede dette nye tiltag. Nu er ventetiden slut, og det populære battle royale title spil, er nu officielt udstyret med jetpacks via sidste opdatering.

Der spekuleres dog stadig i, hvorvidt jetpacks føjes til Fortnite i en begrænset periode, limited-time mode (Close Encounters), og der er stadig ikke kommet en officiel udmelding fra Epic Games.

Har du endnu ikke fået jetpacks føjet til Fortnite, så vil de komme sammen med v4.2 content opdateringen.

Jetpacks will be coming with the v4.2 content update. There will be no server downtime while this update is rolled out, so play on. Fans will be eager to find out exactly what is going on with this new update.

Strap on that jetpack and blast off to adventure.