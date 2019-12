AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-05 22:15:16

Jimmy ‘DeMoN’ Ho tilbage hos Digital Chaos

Ude godt, men hjemme bedst. Der er ikke noget som at vende tilbage i gode og trygge rammer. Det kan den amerikanske Dota 2-profil skrive under på.

Ude godt, men hjemme bedst. Der er ikke noget som at vende tilbage i gode og trygge rammer. Det kan den amerikanske Dota 2-profil skrive under på.

Efter et tidligere kort ophold hos Digital Chaos er Jimmy ”DeMoN” Ho tilbage på det velkendte Dota 2-hold.

”DeMoN” er hentet til holdet for at erstatte David ”MoonMeander” Tan, der endnu uden en uddybende forklaring har valgt at gå andre veje.

“DeMoN” kan med sin tilbagevenden til Digital Chaos se frem til at blive genforenet med følgende spillere: Mason ‘mason’ Venne, Abed ‘Abed’ Yusop, Arif ‘MSS’ Anwar og Kanishka ‘BuLba’ Sosale.

Vi må dog vente lidt endnu med at se ham i aktion. Digital Chaos er nemlig ikke sat til at spille nogen form for rolle under de kommende turneringer.

Dota 2-kalenderen vidner ellers om en travl periode, hvor turneringer som PGL Open Bucharest, ESL One Hamburg, AMD SAPPHIRE Dota Pit og SL i-League Invitational S3 står for døren.