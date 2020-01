AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-03 10:28:10

John Romero har frigivet massiv opgradering til DOOM

DOOM fans kan glæde sig over, at John Romero's

DOOM fans kan glæde sig over, at John Romero's "uofficielle åndelige efterfølger til The Ultimate Dooms fjerde episode" nu er tilgængelig til downloade og spille.

Der er tale om en massiv opgradering med tilføjelse af 18 single player og multiplayer levels til det ikoniske spil.



DOOM Sigil blev oprindeligt afsløret af Romero i december sidste år for at markere 25-årsdagen for DOOM spillet. Indholdet forventes at være formet af ni singleplayer- og ni death match levels Efter et par forsinkelser er indholdet nu tilgængelig og kan downloades gratis fra Romero's hjemmeside.

Også tilgængelig er en version komplet med et lydspor fra Buckethead for £ 6,66 eller $ 6,66 afhængigt af din placering.



Eurogamers Matt Wales forklarer: “Sigil is being distributed as a megawad – the same special asset-bundling file format used by Doom back in 1993 – meaning that players will require the original game to play it”.



DOOM spillet er blandt andet tilgængeligt via Steam og GOG.



Tjek annonceringens traileren herunder for at få lidt indsigt i hvad du kan forvente af det nye DOOM kontent.

“SIGIL is a free megawad for the original 1993 DOOM created by John Romero. It contains nine single-player and nine deathmatch levels. The free megawad will be released in April 2019 and requires players own the original 1993 registered version of DOOM in order to play. SIGIL is the spiritual successor to the fourth episode of DOOM®, and picks up where the original left off.

You can play SIGIL with several modern source ports such as GZDOOM, or the Steam version of DOOM. You must own the original registered DOOM or The Ultimate DOOM to play. SIGIL is playable in Co-operative, Deathmatch, and Single-Player modes. SIGIL is for PC/Mac.”