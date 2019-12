AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-23 11:34:40

Juan ”Contractz” Garcia – Et unikt eSports-talent

Juan

Juan "Contractz" Garcia lever ikke længere et normalt teenage-liv. Han har mere end travlt med at tage eSports-branchen med storm.

Mens de fleste andre amerikanske teenagere gør sig klar til college, så har 17-årige Juan "Contractz" Garcia i stedet sit fulde fokus på League of Legends og en League Championship Series-titel. "Contractz" har færdiggjort high school før tid, og han er nu i fuld gang med at udleve en drøm som professionel eSports-spiller - en mulighed, som kun kommer en gang i livet. Det var dog en svær beslutning for ham at færdiggøre high school.

- Jeg er ikke sikker på, om jeg har valgt at gøre det rigtige. Jeg ville have været i gang med mit afgangsår i high school lige nu, hvis jeg var blevet i skolen. Generelt tænker jeg, at det må være en af førsteprioriteterne at færddiggøre high school, før man begynder på noget andet. Men hvis man allerede er god nok til at blive professionel (inden for eSports-brancen, red.), så skal man bare gøre det. Det er en mulighed, som man kun får en gang i livet, udtaler "Contractz" til ESPN.

"Contractz" levede tilbage i high school-tiden et ganske normalt teenage-liv. Venner, skole og videospil var billedet på den typiske hverdag. Den eneste forskel var dog, at "Contractz" steg i graderne inden for League of Legends, mens de fleste andre bare gamede for sjov skyld. Han spillede næsten hver dag indtil midnat og bevægede sig langsomt hen imod en fremtidig eSports-karriere - uden at han selv var bevidst om det. Det blev han først, da han begyndte at spille regelmæssigt i diverse turneringer.

Hvis aldersgrænsen for at blive professionel inden for League of Legends havde lagt under 17 år, så havde "Contractz" uden tvivl været at finde i eSports-brancen meget hurtigere. Han var ikke desto mindre et unikt talent, som mange hold snart skulle få øjnene op for. I sidste ende var det akademiet på Cloud9, der løb med hans underskrift. I dag er "Contractz" gået hen og blevet en del af førsteholdet.

Det har på alle måder gået stærkt for "Contractz", der ser hele rejsen som en utrolig en af slagsen.

- Jeg havde tilbage i high school aldrig nogensinde troet, at jeg ville ende med at spille League of Legends på et professionelt niveau og gøre det til en levevej. Det er utroligt!