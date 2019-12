AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-06 21:32:03

Kæmpe præmiepulje på spil under ESL One Hamburg 2017

ESL One Hamburg er en af de helt store begivenheder på Dota 2-kalenderen, og det er faktisk ikke så svært at forstå.

Om kun tre uger skydes ESL Hamburg 2017 i gang. I den forbindelse er turneringens præmiepulje nu også blevet afsløret.

Turneringens i alt otte hold får over en tidsperiode på fire dage muligheden for at kæmpe om intet mindre end 1.000.000 dollars.

Som udgangspunkt er alle otte hold dog garanteret en del af den meget lukrative præmiepulje.

Her er holdende, der får fornøjelsen af at duellere om pengene: Team Liquid, Newbee, Team Secret, Virtus.Pro, Keen Gaming, HappyFeet, Evil Geniuses og SG e-sports.

Udover præmiepuljen er der også vigtige kvalifikationspoint til TI8 på spil. De går dog kun til turneringens fire bedste hold.