AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-24 23:56:11

Katowice bliver værtsby for ny stor Dota 2-turnering

Spodek Arena blev første gang åbnet tilbage i 1971. I dag bliver den brugt til mange forskellige ting, og om kun fire måneder kommer Dota 2 til at være en af dem.

ESL One Hamburg 2017 er kun få dage fra at blive skudt i gang. Nu har Dota 2-arrangørerne valgt at bruge optakten til at annoncere en ny stor turnering.

Turneringen skal spilles i Polen og kommer til at gå under navnet ESL One Katowice 2018. Som det fremgår af navnet, så bliver turneringen først skudt i gang til næste år. Den skal nærmere bestemt spilles fra den 20. til den 25. februar.

Spodek Arena i Katowice kommer til at lægge hal til hele arrangementet, hvor intet mindre end 16 hold vil deltage. Ti af dem vil modtage en direkte invitation, mens de sidste seks skal findes via regionale kvalifikationskampe.

Yderligere information omkring de regionale kvalifikationskampe og selve turneringen vil blive afsløret på et senere tidspunkt.

Katowice kommer udover næste års Dota 2-turnering også til at være værtsby for IEM Expo.