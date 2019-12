AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-07 00:42:59

King baserer nyt mobilspil på Call of Duty

Call of Duty er et af de mest populære spil i nyere tid. Et mobilspil, der minder om det, synes nu at være på vej.

King, der er bedst kendt for at stå bag Candy Crush, er i færd med at arbejde på et nyt mobilspil. Der er dog ikke tale om et spil i samme boldgade. I stedet er hensigten, at basere det nye spil det på Call of Duty.

Det har indtil videre været sparsomt med detaljerige informationer omkring det nye mobilspil, da King stadig menes at være tidlig undervejs i arbejdsprocessen.

King oplyser på deres egen hjemmeside, at den store ide med projektet er at skabe den samme eksklusive Call of Duty-oplevelse som på den almindelige konsol.

Kings ambition er med andre ord at skabe en autentisk gaming-oplevelse. Til at kunne opnå dette har udviklingsholdet på King fået frihed til at tænke ud af boksen.

Det står stadig ikke klart, hvad det nye mobilspil kommer til at hedde. King mangler desuden også at offentliggøre en forventet udgivelsesdato. Vi må derfor væbne os med en god portion tålmodighed.