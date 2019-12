AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-11 12:11:16

Kommende Overwatch patch kræver du geninstallerer spillet på grund af størrelsen

Opdateringer til spil indeholder normalt en rækker bugfixes, nye features m.v. Disse frigives ofte løbende for at give brugerne bedst mulige spiloplevelse og forlænger uden tvivl ”levetiden” på spillet.

Størrelserne varierer også på spilopdateringer, og vi har set enkelte tilfælde, hvor opdateringer fylder ganske meget.

Seneste opdatering til Overwatch, hører til i sidstnævnte kategori, og her er opdateringen til Overwatch så stor Blizzard kræver en geninstallering af Overwatch.



Blizzard fortæller:



“The next major patch will have some pretty fundamental changes to the game client. The number of back-end changes we’re putting in is substantial enough that we can’t just patch over the current content efficiently. As a result, when the next patch comes out, the client will fully reinstall itself to handle these changes.”



”The fact that the upcoming patch will be a “remaster” patch which will introduce various fundamental changes to the game which explains why this update is so big”

Nyeste Overwatch opdatering fra Blizzard er endnu ikke monteret med en dato for release.



Billeder & Kilde

Blizzard, Kotaku