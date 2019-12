AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-13 11:29:42

Kommer der et Diablo 4, Overwatch 2 i 2020

Redaktionen hos pcinvasion bringer debatten på baner med titlen ”Analysts raise Activision Blizzard’s rating predicting Diablo 4 and Overwatch 2 releases by 2020”, og siden er debatten vokset på andre medier.

Lad os starte med at slå fast med syv tommer søm, vi er er på rygteplan.

Blizzards Diablo 3, blev officielt lanceret tilbage i 2012, og herefter fulgte en expansion i 2014 – altså små 5 år på bagen. Dermed popper spørgsmålet op ”er der et refresh på vej”.

Det mener en analytiker hos Goldman Sachs, og 2020 nævnes sammen med et release af Overwatch 2. Selvsamme analytiker, Christopher Merwin, forklarer “We are raising our 2019 and 2020 estimates on account of a robust multi-year pipeline of games — Diablo, Overwatch 2, and a Blizzard mobile title — which we don’t think Street estimates are fully taking into account.”

Grundet den massive popularitet i Overwatch, som siden har bragt meget andet med sig, så kan man næsten fornemme samme historie som vi så med World of Warcraft, og derfor er et Overwatch 2 måske ikke så fjernt fra en realitet.

Og kva begge spils popularitet, så kunne det meget vel tænkes Diablo 4 og Overwatch 2 er længere end tegnebrættet.