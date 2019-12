AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-04-20 13:55:54

Konami mister sin Champions League-licens

Konami har lidt et stort nederlag i deres bestræbelser på at kunne konkurrere med EA, når det kommer til at give fodboldfansene en så virkelighedstro oplevelse som muligt, når de gamer.

UEFA Champions League er en turnering, der i over 10 år har været muligt at stifte bekendtskab med i Pro Evolution Soccer.

Konami, der står bag Pro Evolution Soccer, har nemlig haft en eksklusiv licens til at bruge turneringen som en del af spillet.

Nu tyder meget dog på, at det er slut. Licensen udløber i næste måned, og Konami har ikke formået at nå til enighed med UEFA angående en forlængelse.

PES-fansene må derfor forberede sig på, at PES 2019 bliver uden Champions League på menuen. Man mister i hvert fald retten til at have en turnering med det navn.

Det skal blive spændende at se, hvad denne nyhed kommer til at betyde for FIFA-spillet, der er den største konkurrent til PES. Det kan sagtens gå hen og blive EA’s mulighed for at indgå en licens-aftale med UEFA.