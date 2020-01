AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-06-11 07:22:15

LEAK – Nydesignet Steam brugerflade på vej

Det er efterhånden ved at være nogle år siden Steam sidst fik overhaling på brugerfladen, men nu viser nye leaks, at Steam arbejder hårdt på sagen.

Det er efterhånden ved at være nogle år siden Steam sidst fik overhaling på brugerfladen, men nu viser nye leaks, at Steam arbejder hårdt på sagen.

Steam Database har på Twitter, fremvist en række billeder af det kommende redesign på Steam platformen. Billederne fremviser det nye design, der stadig er under udarbejdelse, og ifølge Steam Database, stammer materialet fra en opdatering til den kinesiske CS:GO launcher.

Hvis billeder er ægte, ser det bestemt ud til at Steam får en længe ventet designmæssig overhaling, der samtidig får det til at se lidt mere up-to-date ud. De nye design er mere strømlinet, og skulle også være nemmere at navigere rundt i, og generelt mere overskueligt end tidligere.

Ser vi nærmere siden for det enkelte spil (her Euro Truck Simulator 2), kan det tydeligt ses at alt informationen er blevet omstruktureret, så det nu ser pænere og mere anskueligt ud. Såfremt spillet er blevet opdateret siden du sidst spillede, bliver du også mindet om dette.

Steam’s byttekort har også fået opdateret designet, og byder blandt andet på en smart animation, når markøren kører hen over det enkelte kort. Du kan se animationen her.

Tilbage i januar talte Valve om alle de nye features der vil blive udrullet på Steam i løbet af 2019, og disse nye leaks, passer meget godt sammen med de billeder Steam fremviste i Januar.



Steam har endnu ikke udmeldt en officiel dato for, hvornår den nye brugerflade går live.



Billeder og kilder: PCgamer, Techspot, Twitter