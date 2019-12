AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-06 09:29:57

Lars Løkke hos Astralis: De ændrer esporten globalt

Statsminister Lars Løkke Rasmussen besøgte i sidste uge Astralis, hvor han ud over at tale rollemodeller, sund livsstil og esporten som global industri i vækst også fik tid til at øve sig i det, det hele handler om: Counter-Strike.

Vores fotografer havde statsministeren i linsen under hele besøget, og det kom der nedenstående video ud af. Statsministeren siger nogle ting om esport som sport, der helt sikkert vil give international opmærksomhed og interviews foregår på engelsk, da videoen også er produceret med Astralis’ store skare af internationale fans og følgere for øje. Vi håber, i får lidt ud af det hele alligevel.



Kredit: RFRSH Entertainment