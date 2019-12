AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-12 07:20:37

Las Vegas-hotel skal huse ny eSports-arena

Inernationalt er eSports-branchen i rivende udvikling. Nye arenaer bygges overalt i verden. Nu er turen kommet til, at Las Vegas får sin anden inden for kort tid.

Esports Arena fra Santa Ana i Californien har indgået en større samarbejdsaftale med investorer i form af Allied Esports og MGM Resorts International.

En del af den nye aftale er lanceringen af en ny eSports-dedikeret arena, som i 2018 skal stå færdigt på Luxor Hotel and Casino i Las Vegas. Det bekræftes af Jud Hannigan, der er CEO for Esports International.

- Vi har meget ambitiøse udvidelsesplaner for de næste to år. Da vi indså, at en lokation som Lucor var mulig, sprang vi til, udtaler Jud Hannigan ifølge ESPN.

Allied Esports håber på, at den nye arena vil blive en del af et større arena-netværk. Andre markante eSports-arfenaer er placeret i Santa Ana og Beijing. Allied Esports planlægger desuden også at åbne to andre eSports-arenaer i Shenzhen og Oakland.

Den nye arena i Las Vegas bliver den anden i byen. Millennial Esports åbnede tilbage i marts en arena i centrum.