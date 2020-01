AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-04 11:24:29

Lilla Xbox One S Fortnite Edition konsol ankommer 7. juni 2019

Som opfølgning fra tidligere lækkede billeder, der blev cirkuleret i sidste måned, og som afslørede den nye lilla Fortnite Edition Xbox One S konsol, har Microsoft i denne uge bekræftet, at den vil blive officielt lanceret 7. juni 2019.

Som opfølgning fra tidligere lækkede billeder, der blev cirkuleret i sidste måned, og som afslørede den nye lilla Fortnite Edition Xbox One S konsol, har Microsoft i denne uge bekræftet, at den vil blive officielt lanceret 7. juni 2019.

Den lilla Xbox One S konsol vil være tilgængelig som en Fortnite bundle med 1 TB lager, en kopi af Fortnite Battle Royale, en Xbox matchende lilla trådløs controller, 2.000 V-Bucks til at bruge i Fortnite og specielle spil i spillet. Den lilla Xbox bundle kommer også med en måned lang trial på Xbox Game Pass og Xbox Live Gold.

“Own the Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition Bundle and battle to be the last one standing. This bundle includes a gradient purple Xbox One S console, a purple Xbox Wireless Controller, a Legendary Outfit, an Epic Glider, a Rare Pickaxe (available in Fortnite Battle Royale and Fortnite Creative modes), and 2000 V-Bucks. (Game requires Xbox Live Gold, subscription sold separately. Fortnite Save the World sold separately.)”

The Gradient purple Xbox One S console, Purple Xbox Wireless controller and Fortnite Battle Royale will be priced at $299 and available to purchase direct from the Microsoft Store and worldwide resellers. “Fortnite Battle Royale is the free-to-download 100-player PvP mode in Fortnite. One giant map. A battle bus. Fortnite building skills and destructible environments combined with intense PvP combat. The last one standing wins. Download now for FREE and jump into the action.”

Billede & Kilde

Microsoft