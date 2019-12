AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-19 17:21:04

Los Angeles får lokalt eSports-hold

Et nyt eSports-hold er blevet stablet på benene. De kommer til at have hjemmebane i TCL Chinese Theatre i Los Angeles.

TCL Chinese Theatre i Los Angeles har indgået et ekstraordinært samarbejde med Esports Hammers. De to parter har i samarbejde skabt et nyt eSports-hold ved navn Hollywood Hammers.



- Vi giver Los Angeles en fantastisk eSports-organisation, der skal være et lokalt hold, udtaler CEO for TCL Chinese Theatre Robert K. Laity i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Esports-verdenen fortjener en lokal fanbase i forlængelse af en global. Det er det samme i andre sportsgrene som basketball, amerikansk fodbold og baseball, der alle har stærke og tætte forbindelser med fans i store byer rundt omkring i USA. Nu har Los Angeles fået sit nyeste hold at følge og støtte.



Hollywood Hammers er det første eSports-hold til at få hjemmebane i Los Angeles. Mange hold har hovedsæde i Los Angeles-regionen, men ikke indtil nu har nogen haft en hjemmebane-arena i området.



TCL Chineste Theatre opnåede første gang tilbage i 1927. I 1986 blev arenaen udnævnt til at være et historisk mindesmærke.