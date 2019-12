AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-02-05 19:15:41

MSI Immerse GH60 gaming headset og Vigor GK40 combo annonceret

MSI viser med denne annoncering, at de kan andet end bygge bundkort, grafikkort, laptops m.v., men budskabet med lanceringen af MSI Immerse GH60 gaming headset og Vigor GK40, bærer tydeligt præg af gaming.

MSI viser med denne annoncering, at de kan andet end bygge bundkort, grafikkort, laptops m.v., men budskabet med lanceringen af MSI Immerse GH60 gaming headset og Vigor GK40, bærer tydeligt præg af gaming.



Det nye Immerse GH60 gaming headset, er udstyret med 50mm Neodymium drivers, og kan ifølge MSI sende knivskarp yd udi dine øregange i kampens hede mod fjenden.

Med i pakken får du et ekstra set ear pads, så du kan skifte mellem læder-omtrukne eller stof ear pads alt efter eget ønske.



MSI skriver selv om deres mekaniske gaming tastatur:



”We have equipped this with mechanical-like keystroke offering a middle-of-the-road experience between mechanical and membrane devices. The keyboard also offers multicolour backlit keys with several levels of brightness depending on your needs. As well as arm rest to provide extra comfort during those longer sessions. The Combo kit offers both our MSI Vigor GK40 GAMING Keyboard and Clutch GM10 PC Gaming Mouse in one box. With the mouse offering up to 2400 DPI with 4-level switch and our dragon LED.



Du kan læse mere om MSI Immerse GH60 gaming headset og Vigor GK40 combo HER

Husk du kan vinde et MSI GTX 1070 Ti Gaming grafikkort og et Plantronics 8200UC på vores YouTube kanal. Den finder du HER, Danmarks eneste tech kanal på YouTube.