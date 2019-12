AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-29 09:46:40

Mafia 3-demo er udkommet

Ejer du en PlayStation 4, Xbox One eller PC, så sidder du i held. Mafia 3 er netop blevet gjort tilgængelig i en mindre demo-version.

Ejer du en PlayStation 4, Xbox One eller PC, så sidder du i held. Mafia 3 er netop blevet gjort tilgængelig i en mindre demo-version.

Hvis du over en længere periode har haft en brændende lyst til at spille Mafia 3, der blev lanceret sidste år, så frygt ej. Du kan nu teste det uden at betale. En helt ny demo er nemlig udkommet.

Det er åbningsscenen, som der vil være mulighed for at prøve kræfter med i den nye demo. Du får altså lov til at spille og opleve det indledende bankkup, der sætter en fantastisk ramme for resten af fortællingen i Mafia 3.

Demo-missionen giver mulighed for at få et indblik i Lincolns historie med mafiaen, og de begivenheder, der har fået ham til at søge hævn.

Demoen er tilgængelig til Playstation 4, Xbox One og PC via Steam.