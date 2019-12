AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-11 09:57:11

Marvels Avengers frigives 15. maj 2020. Første in-engine trailer udgivet

Square Enix har frigivet den første in-engine trailer til Marvels Avengers. Marvels Avengers starter ud fra A-Day.

Square Enix har frigivet den første in-engine trailer til Marvels Avengers. Marvels Avengers starter ud fra A-Day, hvor Captain America, Iron Man, Hulken, Black Widow og Thor afslører et højteknologisk Avengers hovedkontor i San Francisco - herunder afsløring af deres helicarrier drevet af en eksperimentel energikilde.



“The celebration turns deadly when a catastrophic accident results in massive devastation. Blamed for the tragedy, the Avengers disband. Five years later, with all Super Heroes outlawed and the world in peril, the only hope is to reassemble Earth’s Mightiest Heroes.”



Marvels Avengers er beskrevet som et episk action-eventyrspil, der kombinerer filmhistorie med single-player og co-operative gameplay.



Spillet er planlagt til release den 15. maj 2020

