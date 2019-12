AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-14

Microsoft arbejder på ny Xbox-konsol

Xbox-fansene har igen en ny konsol, som de kan gå og glæde sig til. En lancering er dog stadig langt ude i fremtiden.

Microsoft kunne for et par uger siden løfte sløret for den nyeste Xbox-konsol i form af Xbox One X. Nu lader det midlertidig til, at virksomheden er i fuld gang med at arbejde på udviklingen af en endnu nyere model.



Rygterne går således på, at processen er sat i gang. Det står endnu ikke klart, hvilke detaljer den nye Xbox kommer til at blive udgivet med.



En ting er dog sikkert. Xbox-fans skal ikke forvente en udgivelse lige foreløbigt. Microsoft planlægger nemlig først at præsentere den nye konsol om minimum 2-3 år ude i fremtiden.

Det er desværre en længere proces at udvikle en konsol. Derfor er det mest realistisk, at den nye Xbox først udkommer engang i 2020.



Microsoft lancerede Xbox One tilbage i 2013. Sidenhen fulgte de op med den såkaldte Xbox One s, som blev udgivet sidste år.