AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-12 10:46:11

Microsoft gør sig klar til at lancere fire nye Xbox One S bundles.

Leder du allerede nu efter årets julegave til dig selv eller en ven, og er du vild med Xbox, så er der god grund til at spidse ører

Er du bidt af en gal konsolmyg, og måske ejer af en Xbox One, så vil det glæde dig at vide Microsoft sender nye gaming bundles på markedet.

De fire nye 500GB Xbox One S bundles indkluderer:



- Xbox One S Minecraft Complete Adventure Bundle

- Xbox One S Rocket League Blast-Off Bundle

- Xbox One S Starter Bundle

- Xbox One S Ultimate Halo Bundle



Bundlen med Xbox One S Minecraft Complete Adventure Bundle, kommer en 500GB harddisk, en Xbox Wireless Controller, spillet Minecraft. Oveni hatten tilbydes du en add-on download kode til Minecraft Explorers pack samt en download kode til Minecraft: Story Mode Season 1.



Microsoft krydrer retten med 3 måneders Xbox Live Gold og 1 måned med Xbox Game.

Gældende for alle Xbox One S bundles. Kommer Free Xbox Live Gold og Xbox Game Pass adgang med blandt andet Rocket League og Halo.



Alle kan købes via Microsofts online store samt forhandlere.



Læs mere HER