PUBLISHED : 2018-01-03 14:16:46

Microsoft lukker og slukker for deres Xbox One Kinect

Microsoft har valgt at trække stikket til deres Kinect Adapter til Xbox One konsollen, som er designet til at koble på din Xbox One S, Xbox One X samt andre Windows enheder.

Det betyder med andre ord Microsoft ikke længere tilbyder support til Kinect via Xbox One konsollen. Nedenstående pressemeddelsen er lagt ved beslutningen.



“After careful consideration, we decided to stop manufacturing the Xbox Kinect Adapter to focus attention on launching new, higher fan-requested gaming accessories across Xbox One and Windows 10,” a Microsoft spokesperson said in a statement to Polygon. As for any plans to bring back the item in the future, the representative declined to discuss Microsoft’s product roadmap, but said the adapter “will no longer be available.”



Tilbage i oktober 2017 annoncerede Microsoft beslutningen mht. Kinect, og dermed sidder nuværende ejere af Kinect tilbage med en bogstøtte af den dyre slags.