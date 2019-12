AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-28 12:50:30

Microsoft stopper salget af deres originale Xbox One

Drømmer du om at få snitterne i den originale Xbox One, så tyder alt på du kommer til at lede længere end forventet.

Står en original Xbox One højt på ønskesedlen til jul, som vi første gang blev præsenteret for i 2013, så må du hellere finde et alternativ at skrive på, eller begynde jagten et andet sted.

Microsoft har proklameret de ikke længere vil sælge den originale Xbox One fra deres webshop i USA mere, men i stedet holde fokus på Xbox One X og Xbox One S.

Dog er der stadig mulighed for at købe en refurbished model af den originale Xbox One for $199.

Xbox One er allerede pillet ned fra hylderne hos Microsoft uden de har gjort et stort nummer ud af det. Dog kan man stadig finde den i sortimentet i deres UK afdeling selvom den dog står som udsolgt, så måske skal du i stedet kigge i retning af nogle af deres retailers, hvis du har besluttet dig for at købe konsollen.

Fokus er uden tvivl på deres nye Xbox One X, som bliver den kraftigste konsol til dato fra Microsoft, og som allerede kan forudbestilles. Producenten skriver selv “fastest-selling Xbox pre-order ever.” dog uden at sætte tal på.

