AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-28 22:54:59

MidorFeed henter dansk afløser for Martin ”Saksa” Sazdov

Der er kommet nyt blod til MidorFeed, og det er dansk. Troels "syndereN" Nielsen har fået til opgave at tage over for Martin "Saksa" Sazdov.

I tirsdags annoncerede Martin “Saksa” Sazdov, at han ville tage en pause fra den meget konkurrenceprægede Dota 2-scene.

”Saksa” har selv forklaret udmeldingen med, at han var blevet træt af spillet. Han garanterede dog samtidig, at han efter lidt tid for sig selv ville vende tilbage.

I mellemtiden har MidorFeed fundet en passende afløser for ”Saksa” i form af Troels ”syndereN” Nielsen.

Danskeren kan se frem til at få følgende holdkammerater: Enzo ”Timado” Gianoli, Mihai ”canceL^^” Antonio, Maurice ”KheZu” Gutmann og Aliwi ”w33” Omar.

Spændende bliver det at følge ”syndereN” gøre sig hos MidorFeed. Danskeren har under alle omstændigheder fået en enestående chance for at bevise sit værd.