AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-07 22:15:01

Miika”suNny” Kemppi skifter til mousesports

Det var tiltrængt med en forstærkning til mousesports. Nu er den så ankommet, og det er en finsk en af slagsen.

Det er en finsk en af slagsen.

Miikka ”suNny” Kemppi er nyeste medlem af CS:GO-holdet på mousesports. Det bekræfter den tyske eSports-organisation.



Den finske stjernespiller ankommer fra PENTA Sports. Han havde følgende at sige, omkring forventningerne til samarbejdet med mousesports:



- Jeg vil kæmpe om trofæer med dette hold, og jeg vil gøre, hvad som helst for at hjælpe med at fuldføre dette. Vi kigger efter succes. Det er det vigtigste mål for os lige nu, udtaler “sunny” ifølge Gosu Gamers og fortsætter:

- Vi kan kun opnå alt dette med hårdt arbejde, men med de her spillere og den her organization bag os, er jeg sikker på, at holdet kan komme langt.



“sunny” får følgende holdkammerater på mousesports: Chris 'chrisJ' de Jong, Denis 'denis' Howell, Tomáš 'oskar' Šťastný og Robin 'ropz' Kool.