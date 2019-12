AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

Minecraft brugt til at undervise 85 milllioner studerende i kodning

MineCraft så for første gang dagens lys tilbage i 2009. Spillet har i dag fået en kæmpe popularitet verden over - også hos undervisere.

Minecraft startede i sin tid ud som et ganske almindeligt gaming-spil. Det har dog over årene også vist sig at være et hjælpsomt redskab, når studerende er blevet undervist i blandt andet matematik og kodning.

Især undervisning i kodning synes i dag at være blevet meget populært. Det kan op til 85 millioner studerende skrive under på.

Ovenstående er nemlig antallet af studerende, der indtil nu har oplevet undervisere fra Code.org og Microsoft gøre brug af Minecraft i deres undervisning i kodning.

Mike Henry er en af de omtalte undervisere. Han underviser til dagligt på en skole i den amerikanske delstat Maine.

Mike Henry mener selv at have set klare forbedringer hos de studerende ved at inkludere Minecraft i undervisningen af kodning – ikke mindst i forhold til at kunne bevare koncentrationen.