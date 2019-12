AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-19 00:28:06

Mineski melder afbud til Kroatien

Familiære årsager har fået Mineski til at træffe en svær, men i sidste ende nem beslutning om ikke at stille fra start til AMD SAPPHIRE, der spilles i Kroatien fra d. 2. til d. 5. november.

Mineski har kun to uger før deres planlagte deltagelse under AMD SAPPHIRE valgt at melde afbud.

Beslutningen kommer måske som en overraskelse for mange, men der ligger faktisk en udmærket grund bag.

- Vi har en vigtig meddelelse at bringe. Grundet familiære årsager for en af vores spillere har vi valgt at trække os fra turneringen. Beslutningen har ikke været nem, men holdet har bestemt sig for at stå bag vores pågældende spiller i denne vigtige tid, melder Mineski.

Mineski misser med deres manglende deltagelse muligheden for at skrabe vigtige kvalifikationspoint sammen til TI8. Man har dog allerede samlet 90 point sammen fra sin fornemme andenplads under StarLadder Invitational Season 3.

Holdet vil stadig deltage under PGL Open Bucharest, der skydes i gang i dag. Turneringen i Bukarest slutter på søndag d. 22. oktober.